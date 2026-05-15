「名探偵コナン」の毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが亡くなったことを受け、「コナン」出演声優が続々と追悼のコメントを寄せた。工藤新一役の山口勝平は自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「訃報を聞いた時、嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった」と絶句。「自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と