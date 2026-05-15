巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）が１５日、浅野とともにＤｅＮＡ戦から１軍に合流。東京ドームに姿を見せた。小浜は今季は４月２１日に１軍初昇格。同日の中日戦（長野）でプロ初安打を記録するなど、７試合に出場して打率２割３分８厘、５打点と奮闘したが、４日に登録抹消されていた。「３番・遊撃」で先発出場した１４日のファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦では、右翼フェンス直撃の二塁打をマーク。内野の複数ポ