直木賞作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが４月２９日、老衰のため都内の施設で死去していたことが１５日、分かった。１０２歳だった。女優の草笛光子（９２）はこの日、自身のインスタグラムを更新し、佐藤さんを追悼した。「佐藤愛子さんへ本当にさみしいです。この時『あなたが、私を演じるのも悪くないわね』と言ってくださってうれしかった」とつづり、佐藤さんとの写真を掲載。「私もまもなくそちらに行きますの