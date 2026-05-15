2026年5月28日から「新しい防災気象情報」の運用が始まります。気象庁が発表する警報・注意報などが大きく見直され、大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮の4種類の災害について、5段階の警戒レベルに応じた情報へと統一されます。主な変更点と、情報を見るときのポイントをまとめました。2026年5月28日にスタートする新しい防災気象情報新たな防災気象情報とはいつから変わる？災害のおそれがあるときに気象庁が発表する警報・注意報