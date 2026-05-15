6月13日・14日に明豊高校と招待試合 香川県高等学校野球連盟は、6月13日・14日に高松市のレクザムスタジアムで大分県の明豊高校を招いた招待試合を行うと発表しました。 香川県高野連は、香川県の高校野球のレベルアップを目的に、毎年この時期に県外の強豪校を招いた招待試合を行っています。明豊は、2025年夏の甲子園に5年連続11回目の出場を果たすと、2勝してベスト16まで勝ち上がりました。 香川県からは、2026年春