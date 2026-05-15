【EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8】 5月15日 発売 価格：1,870円 撮影/篠田直人・双葉社 【拡大画像へ】 双葉社は、オール水着ムック「EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8」を5月15日に発売した。価格は1,870円。 表紙と巻頭グラビアはアイドルグループ「#Mooove!」のリーダー・姫野ひなのさんが担当。眩しい太陽と彼女の存在感が重なった、ま