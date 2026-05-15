タレントやモデル、俳優として活動する齋藤飛鳥がInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：齋藤飛鳥、乃木坂46時代からのマイルールとその変化「自分のことを客観視できるように」 投稿された写真では、ロングヘアーをバッサリと切ってボブスタイルになった状態で撮影を受ける齋藤の姿が。レギュラーモデルとして連載を持ち、表紙を飾ってきた女性誌『sweet（スウィート）』の撮影で、