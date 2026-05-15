都築電気は後場急伸している。きょう午後０時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１０７０億円（前期比３．２％増）、営業利益予想は８７億円（同６．４％増）、最終利益予想は５７億５０００万円（同１１．２％減）とした。年間配当予想は中間・期末各９５円の合計１９０円（前期実績は１２６円）を見込んでおり、営業増益の見通しや株主還元姿勢を好感し