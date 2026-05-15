ＡＲＥホールディングスが反発。ＳＭＢＣ日興証券は１４日、同社株の目標株価を４４００円から６４００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。 同社は貴金属リサイクルと廃棄物処理が２本柱。同証券では、貴金属価格の高騰を背景に好調な業績が続くと予想しており、２７年３月期の連結営業利益は会社計画（４１０億円）に対して４３５億円を見込んでいる。情報開示の改善も高く評価している。