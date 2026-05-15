CUTIE STREETが、5月27日にリリースする両A面3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』より、「キュートなキューたい -TVsize-」を本日5月15日に先行配信した。 （関連：令和J-POPは“パラパラ”がトレンド？Snow Man、M!LK、CUTIE STREET……今、再熱する理由とは） 本楽曲は、テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマに使用。世界を冒険するワク