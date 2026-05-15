ＤＩＣが後場急騰している。同社はきょう正午ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比８７．７％増の２４５億１２００万円となり、上半期計画の２９０億円に対する進捗率は８４．５％に達した。 売上高は同７．８％増の２８２４億８９００万円で着地。旺盛な半導体需要を背景に、成長事業であるケミトロニクス事業が大きく伸びた。なお、上半期及び通期の業績予想は従来計