アジアサッカー連盟(AFC)は13日付けでペルシブ・バンドン(インドネシア)に20万ドル(約3170万円)の罰金処分を下すとともに、AFC主催大会におけるホーム2試合の無観客での開催を命じた。無観客試合の2試合目については同様の違反が発生しない場合に取り消しとなる2年間の執行猶予付きとしている。ペルシブ・バンドンは2月18日にホームで、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝トーナメント1回戦第2戦のラチャブリ(タイ)戦を開催。