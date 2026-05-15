ガレットってどんな食べ物？【画像を見る】ガレットとは？クレープとの決定的な差や「そば粉」が使われる理由おしゃれなカフェやレストランで人気の「ガレット」。丸く薄く焼いた生地に具材をトッピングして食べるフランスの郷土料理ですが、「クレープとどう違うの？」「クッキーの仲間？」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。フランス発祥のガレットについて、その歴史や特徴、家庭でおいしく作るコツまで、詳しく解説し