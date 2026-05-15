乗客の20代の日本人夫婦に重傷を負わせ、生後9カ月の女児を死亡させた韓国の70代タクシー運転手の男が、運転免許の「取り消し」ではなく「停止」処分のみにとどまっていたことが本サイト提携メディア『時事ジャーナル』の取材でわかった。【画像】生後9カ月の女児死亡…70代タクシー運転手の事故現場5月14日、『時事ジャーナル』の取材を総合すると、警察は男に対し「免許取り消しの点数基準を超えなかった」として免許停止処分を