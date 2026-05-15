八洲電機 [東証Ｐ] が5月15日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比38.4％増の74.3億円に拡大し、27年3月期も前期比7.6％増の80億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比11円増の56円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.6％増の38億円に伸び、売