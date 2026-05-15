櫻護謨 [東証Ｓ] が5月15日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比81.9％増の11.8億円に拡大した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.3％増の9.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の13.6％→13.9％に上昇した。 株探ニュース