【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が、2026 NHKサッカーテーマとして書き下ろした新曲「烏」（読み：からす）が、6月15日に配信リリースされることが決定した。併せて、Lyric Visual（Short ver.）と、あらたなアーティスト写真2点も解禁。日本時間6月12日の『FIFAワールドカップ2026』開幕に向け、楽曲リリースへの期待がいちだんと高まることとなった。 PHOTO BY Yohji