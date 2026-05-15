三谷商事 [東証Ｓ] が5月15日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.0％増の366億円に伸びたが、27年3月期は前期比4.2％減の351億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を80円→97円(前の期は66円)に増額し、今期は前期比9円減の88円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.1％増の108億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.7％