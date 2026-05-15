ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美が在籍する勇志国際高校（千葉県流山市）が14日、公式インスタグラムを更新。1日に開催された同選手の「オリンピック祝賀会」の様子を投稿、特別映像を公開した。五輪のフリープログラム後に披露し、すっかりトレードマークとなった“首傾げポーズ”も収められ、大きな反響を呼んでいる。 ■BGMには大ファンNiziUの楽曲