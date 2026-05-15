ホワイトハウスによりますと、中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領と習近平国家主席とのワーキングランチがはじまりました。ワークキングランチは習主席の執務室がある中南海で開かれていて、14日の首脳会談につづき、両首脳が懸案事項について、意見を交わすとみられています。