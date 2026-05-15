中道改革連合の小川代表は、政府が補正予算案を編成する方向で検討に入ったことについて「遅きに失する」と批判したうえで、予算案の内容は物流の安定化策が主要な柱の一つになるべきとの考えを示しました。政府がこの夏に電気・ガス代の補助を再開する予定であることなどから、補正予算案を編成する方向で検討しています。中道改革連合小川淳也 代表「判断がね、なんだかやっぱり総理の面子、体面を優先してるんじゃないか