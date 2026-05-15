6月6日開催の『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』（ゼビオアリーナ仙台）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、きょう15日より発売開始した。本大会は、RIZINフライ級王座をかけて王者・扇久保博正と挑戦者・神龍誠の因縁のタイトルマッチが行われる。【煽りV】「誠、ボコボコにしてやるよ」「上等じゃねぇか！」扇久保vs.神龍“因縁の王座戦”扇久保は昨年大みそかの『RIZIN師走の超強者祭り』で行われたフライ級グラン