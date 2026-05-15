きょう15日（金）午後は関東も含めて晴れ、カラッとした暑さになるでしょう。週末にかけて気温は上昇し、特にあさって17日（日）は30℃以上の真夏日が続出する予想です。【写真で見る】17日（日）は真夏日続出 熱中症対策を九州〜北海道で25℃以上の夏日きょう15日（金）午前は雲が広がって、風がややヒンヤリと感じられた関東も、午後は日ざしに恵まれて気温が上がるでしょう。最高気温は九州から北海道にかけても25℃以上の夏日