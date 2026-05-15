演歌歌手香西かおり（62）が15日、公式サイトを更新し、初期乳がんの診断を受けて外科手術をし、すでに退院していることを報告した。所属事務所によると、身体に異変を感じたのは3月中旬。自宅のある大阪市内の病院で診察をして初期のがんだと判明した。4月29日に入院して片方の乳房を摘出し、翌30日に退院。全ての治療を終えて現在は自宅療養をしている。仕事復帰は17日で大阪市内で行われるイベントにゲスト出演する。歌唱を伴う