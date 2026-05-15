NECは5月15日、太平洋島しょ国を結ぶ光海底ケーブル「East Micronesia Cable System (EMCS)」の建設を完了したことを発表した。この海底ケーブルは、ミクロネシア連邦の海底ケーブル運営会社であるFSM Telecommunications Cable Corporation(FSMTCC)、キリバス共和国の国営通信会社であるBwebweriki Net Limited(BNL)、ナウル共和国の国営通信会社であるCenpac Corporationに引き渡された。.