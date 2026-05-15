U-17女子アジアカップサッカーAFC U-17女子アジアカップ2026の準決勝が14日に中国で行われ、日本代表がオーストラリア代表に4-0で勝利した。後半29分には、17歳のFW大田ありす（INAC神戸レオンチーナ）がダメ押しとなる4点目。目の覚めるようなミドルシュートにファンからは、「これぞ日本の10番」「めっちゃいいゴール」といった声が上がっている。グループリーグで5-0と大勝した相手との再戦。圧巻だったのは、後半に10番を