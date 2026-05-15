あす5月16日13時50分から生放送される『土スタ』（NHK総合）に連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でダブルヒロインを務める見上愛と上坂樹里がゲスト出演。朝ドラの舞台・栃木県那須から公開生放送で届ける。【写真】きょうの『風、薫る』を写真で振り返り！16日放送の『土スタ』では、見上と上坂の名バディが誕生するまでをプレイバック。さらに、りん（見上）と直美（上坂）の“運の悪さ”を振り