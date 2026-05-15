【ローソン】から、「くりーむパン」で有名なあのお店とコラボしたパンやスイーツが登場。2026年4月21日より2週連続で、販売を開始しました。今回は、その中からマニアが実食した、おすすめ「新・スイーツ」をピックアップ。期間限定販売なので、気になる人は早めにチェックしてみてください。 あの有名店が監修したスイーツ！ 2026年4月21日からローソンで販売がスタートし