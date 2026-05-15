巨人は１５日、ファン投票でヒーローを選出する「ＨＥＲＯＩＳＨＥＲＥ！月間ベストヒーロー賞」の３、４月度の受賞者が、投手部門は竹丸和幸投手、野手部門はダルベック選手に決定したと発表した。１５日から「３、４月度月間ベストヒーロー」記念グッズを受注販売する。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱われる。竹丸は球団初の新人開幕投手勝利を飾り、４月末でハーラートップタイの４勝。ダルベックは開幕か