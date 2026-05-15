◇大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で東三段目６枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が東同３枚目・隠岐の浜（八角）を破り、初日から３連勝とした。序ノ口デビューからの本割の連勝を１７に伸ばした。立ち合いで左の前まわしを取ると、右も差して万全の体勢で寄り切った。２勝０敗同士の対戦だったが、隠岐の浜は「もろ差しを狙っていたけど、立ち遅れて。強かった」と相手を