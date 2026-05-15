巨人の浅野翔吾外野手（２１）が１５日、ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）から今季初めて１軍に合流し、試合前練習から東京ドームに姿を見せた。春季キャンプ序盤に右ふくらはぎを肉離れして出遅れていたが、故障も癒えて２軍で好調を維持して１軍のチャンスが巡ってきた。今季の浅野はキャンプは２軍スタート。２月５日、１軍の練習に参加した際に右ふくらはぎを肉離れした。３月末に実戦復帰し、猛烈に巻き返した。ファーム・リーグでは