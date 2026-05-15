ドラマ「ゴシップガール」で一躍ブレークした俳優のチェイス・クロフォード(40)が、もし若い頃に現在のようなSNS時代だったら、人生は大きく違っていたはずだと語った。チェイスは2007年、20代で同作のネイト・アーチボルド役に抜てきされ名声を得たが、インスタグラムやX、TikTokが普及する前だったことに「救われた」と感じているという。 【写真】大人気だった「ゴシップガール」のワンシ