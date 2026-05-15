高市早苗首相が19日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の故郷である慶尚北道安東（キョンサンブクド・アンドン）を訪問し、1泊2日のシャトル外交を続ける。韓国青瓦台（チョンワデ、大統領府）の姜由貞（カン・ユジョン）報道官は15日、書面ブリーフィングを通じて「高市首相が李大統領の招待で5月19日から20日まで安東を訪問する」とし、「今年1月の李大統領の日本・奈良訪問後、約4カ月ぶりに高市首相が安東訪問で応えるこ