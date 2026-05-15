ディズニーストアに、これからの季節に活躍するウォーターボトルやタンブラーが登場。合わせて使いたい、保冷巾着や保冷バッグといったおでかけ時に活躍する注目の雑貨も紹介していきます☆ ディズニーストア「暑い季節のおすすめグッズ」 販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア特集ページURL：・http://disneystore.jp/home/drinkware/new/・http://dis