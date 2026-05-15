世界的な抹茶ブームの影響で日本茶の価格が高騰している。それを受け、最近“ネクスト抹茶”としてよもぎが注目されているという。 抹茶を含む緑茶の輸出量は年々増加。昨年は1万トンの大台を超え1万2612トンとなった。そのうちの７割が抹茶などの粉末状のもので抹茶の海外マーケットは拡大の一途をたどっている。 一方、抹茶ブームの裏で、日本茶の価格は値上がりを続けている。飲料大手の伊藤園は3月から