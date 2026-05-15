アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。アニメの公式サイトでも「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」として報告され、原作の青山剛昌氏のコメントが発表された。青山氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と追悼コメントを寄せた。公式サイトでは訃報を発表するとともに「『名探偵コナン