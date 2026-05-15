歌手の今井美樹（63）が、ラフな装いでほほえむ最新ショットを披露した。【映像】今井美樹、布袋寅泰との夫婦ショット夫で歌手の布袋寅泰（64）のInstagramにたびたび登場している今井。結婚記念日をお祝いする夫婦ショットや、顔を寄せ合う仲むつまじい様子を見せている。2025年12月23日には、Instagram開設を報告しており、週末に訪れた公園での様子や、お気に入りだという「よれよれの毛玉のセーター」を着た姿など、何げ