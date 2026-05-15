オタフクソースは「コナモンの日」の7日、よしもと漫才劇場と共同で「第1回 コナ-1グランプリ」を開いた。6組の若手芸人が参加し、6種類のコナモンをテーマにした動画を作成。4月中旬から特設サイトで公開し、当日まで投票を受け付けた。投票数とオタフク公式Xでのポイントを集計し順位を決定。再生合計数は28万回を超えた。今回はチヂミをアピールしたドンデコルテが初代チャンピオンに選ばれ、「初めて『○-1』でグランプ