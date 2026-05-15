オタフクソースは5月18日、日光工場（栃木県日光市）の新棟を竣工する。今回は2棟のうち1棟と事務棟を建て替え、既存の工場も一部を改修した。同工場は1991年、ユニオンソースがマヨネーズやソースなどの生産工場として稼働。同社がオタフクグループに入ってからは関東の生産拠点として、東日本向けの業務用商品やユニオンブランド品を製造している。今回は全自動BIB設備を設置し、対応できる容器を拡充。「生産性の向上とと