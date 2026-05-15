成田国際空港第2ターミナルに、「Wpc. POP-UP SHOP」が5月1日にオープンした。「傘はファッションだ。」をコンセプトに、雨の日も晴れの日も快適に過ごせる機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた日本発の傘ブランド。雨傘のほか、遮光率・UVカット率100％の生地を使用したコンパクトな日傘や話題のコラボレーションアイテムなど、300種類以上の商品を展開する。場所は本館4階一般エリア。営業時間は午前8時から午後8時まで。