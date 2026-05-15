きょう未明、山形県東根市の国道１３号でバイクが転倒しているのが見つかりました。運転していたとみられる２０代の男性が心肺停止の状態で発見され、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 【写真を見る】死因は外傷性くも膜下出血国道13号でバイクが転倒運転していた神奈川県の20代男性死亡ヘルメットは男性と離れた場所で発見（山形・東根市） 死因は外傷性くも膜下出血でした。 警察によりますと、きょ