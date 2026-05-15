タレントの加藤紗里さんは5月15日、自身のInstagramを更新。俳優の藤原竜也さんが、44歳の誕生日を迎えたことを祝う写真を公開しました。【写真】藤原竜也グッズに囲まれる加藤紗里「紗里ちゃんの推し活最高」加藤さんは「藤原竜也4４歳の誕生日迎えました！happy birthday竜也」と祝福し、4枚の写真を投稿。藤原さんのTシャツやクッションなどのグッズに囲まれて、ソファに座る自身の姿です。「27年前に小学校から帰ってきたと