アメリカの国防総省がアメリカ軍の兵士およそ4000人をポーランドに派遣する計画を中止したと、複数のアメリカメディアが報じました。ニューヨーク・タイムズなどによると、ポーランドには現在、7400人のアメリカ軍兵士が駐留していて、ローテーションで新たに4000人を派遣する計画でしたが、これを中止したということです。国防総省は、中止した理由を明らかにしていません。トランプ政権は今月、ドイツに駐留するアメリカ軍の兵士