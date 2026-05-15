ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月14日、自身のブログを更新。ベランダで実ったサクランボの実について綴りました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さんサクランボの実「実はですね〜うふふ♡」「もうひとつサクランボがあるのです♪」【ニャンちゅう】「実はね…実はね〜うふふ〜あるん