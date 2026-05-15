きょうの東京株式市場で、日経平均株価は、きのうより1244円安い6万1409円で取引を終えました。午後に下げ幅は一時1700円を超え、6万1000円を割る場面もありました。きのうのアメリカでの株高を追い風に朝方は買い注文が先行し、上げ幅は一時500円を超えていました。ただ、その後は一転、これまで相場をけん引してきたAI・半導体関連を中心に利益を確定する売り注文に押されたほか、長期金利が2.7%を超えて上昇していることも相場