暴力団組員であることを隠し、東京都内のレンタカー店で乗用車を借りたとして、指定暴力団「住吉会」系「幸平一家」傘下組織組員の男が警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の指定暴力団「住吉会」系「幸平一家」傘下組織組員、林克展容疑者（53）です。林容疑者は去年12月9日、文京区のレンタカー店で店側の約款に「暴力団組員は車を借りられないこと」が記載されているにもかかわらず、暴力団組員