東京都内などで高級自転車の窃盗を50件以上繰り返したとみられる男3人が警視庁に逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも無職の初鹿野勇二容疑者（50）ら3人で、去年10月、文京区のマンションの駐輪場でドイツ製の高級スポーツ自転車1台、60万円相当を盗んだ疑いがもたれています。3人は、自転車を施錠していたチェーンを工具で切って、そのまま盗んだ自転車で走り去り、出張買取店に売っていたということです。取り