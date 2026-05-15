TBS若林有子アナウンサー（29）が15日、アシスタントを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。TBSでFIFAワールドカップ2026（W杯）の中継がないことを嘆いた。若林アナはオープニングで、この日のゲストがサッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏であることを紹介。「もうすぐワールドカップもありますから」と声を弾ませた。続けてパーソナリティーの今田耕司が「そうですよ。TBSさんもやるんですか