政府が今年度の補正予算案の編成を検討していることがわかりました。中東情勢の影響で原油や液化天然ガスの価格が高止まりする中、政府は冷房需要が高まる夏場の7月から9月を念頭に、電気・ガス料金への補助再開を検討しています。またガソリンなど燃料費への補助も続けていますが、今年度予算に計上している予備費は1兆円で、中東情勢の緊迫が続けば足りなくなるリスクもあります。こうした中、複数の政府関係者によると、政府は