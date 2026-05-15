お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。小木が企画しているピックルボールチームのメンバーを誰にするかという話題で盛り上がった。小木は3月放送の同局系「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」に出演した際、ピックルボールのチームを結成しようという話題で盛り上がった。今放送では、ピックルボールのメン